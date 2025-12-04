Baden-Baden (ots) -Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto größer wird die Auswahl an einmaligen Geschenkideen bei United Charity: Europas größtes Charity-Auktionsportal bietet aktuell mehr als 400 besondere Auktionen, so viele wie nie zuvor in der Adventszeit. Alle Erlöse fließen in Kinderhilfsprojekte und machen jedes Geschenk doppelt wertvoll.Zu den prominentesten Höhepunkten zählt eine besondere Spende von Thomas Müller, der eine signierte Kapitänsbinde aus Vancouver für den guten Zweck zur Verfügung stellt - ein exklusives Stück Fußballgeschichte. Darüber hinaus finden sich auf der Plattform außergewöhnliche Erlebnisse, etwa VIP-Tickets für unvergessliche Winter-Events und hochkarätige Fußballspiele, Tierbegegnungen mit seltenen Tieren, sowie exklusive Hotelübernachtungen in außergewöhnlichen Locations.Auch Kunstliebhaber kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten: Zahlreiche einzigartige Kunstwerke verschiedener Künstlerinnen und Künstler stehen zur Versteigerung. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertige Schmuckstücke, die als stilvolle und zugleich sinnstiftende Weihnachtsgeschenke begeistern.Mit dieser Vielfalt bietet United Charity in den letzten Wochen vor dem Fest die ideale Möglichkeit, außergewöhnliche Präsente zu verschenken und gleichzeitig wichtige Unterstützung für Kinder in Not zu leisten.Weitere Informationen und alle laufenden Auktionen unter www.unitedcharity.deÜber United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 18 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6172299