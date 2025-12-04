Berlin (ots) -Seit dem gestrigen Mittwoch hat der SoVD das Sekretariat des Deutschen Behindertenrates (DBR) inne. Der DBR ist ein Aktionsbündnis von 140 Sozialverbänden, Selbsthilfe- sowie Selbstvertretungsorganisationen und engagiert sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranker. Turnusgemäß hat nun der SoVD (wie immer am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen) den Staffelstab des DBR für ein Jahr übernommen. Damit ist Michaela Engelmeier nun auch Sprecherinnenratsvorsitzende des Bündnisses und der SoVD wird die politische Richtung im DBR vorgeben. Für die Vorstandsvorsitzende bedeutet dies Ehre und Verpflichtung zugleich: "Ich freue mich darauf, im vor uns liegenden Amtsjahr mich noch stärker für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen zu dürfen. Darüber hinaus danke ich im Namen des SoVD und aller DBR-Mitgliedsverbände der BAG Selbsthilfe und deren Bundesgeschäftsführer Dr. Martin Danner für das große Engagement im zurückliegenden Jahr. Vieles konnte bewegt werden, aber leider liegen auch noch viele Aufgaben vor uns."Michaela Engelmeier sieht als neue Sprecherinnenratsvorsitzende drei zentrale Punkte "Beschäftigen wird uns der so wichtige Bereich der Barrierefreiheit. Hier liegt seit einigen Tagen ein Referentenentwurf seitens des BMAS vor. In der jetzigen Form ist er allerdings nicht akzeptabel und bedarf erheblicher Verbesserungen. Auch die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt wird uns weiter beschäftigen. Hier müssen tatsächliche Verbesserungen her, damit wir in Deutschland wirklich von einem inklusiven Arbeitsmarkt sprechen können. Und natürlich wollen wir die politischen Gespräche fortführen, damit die Stimme von Menschen mit Behinderungen in der Politik gehört wird. Für uns ist eines klar: Einsparungen auf dem Rücken von Menschen mit Behinderungen darf es nicht geben", so Engelmeier.Pressekontakt:SoVD - Sozialverband Deutschland e. V.Peter-Michael ZernechelPressesprecher (V. i. S. d. P.)Stralauer Straße 63 | 10179 BerlinTel. 030 72 62 22-333E-Mail: pressestelle@sovd.deWeb: www.sovd.deOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/6172298