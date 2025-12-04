Für das Derivate-Depot wurden nach einem Kaufsignal der Aktie aussichtsreiche Lufthansa-Capped-Calls gekauft. Im Derivatedepot von BÖRSE ONLINE ging heute zu 2,11 Euro das Verkaufslimit für den IBM-Capped-Call-Optionsschein MJ8NKS auf. Die Position brachte damit in knapp zwei Monaten einen Gewinn von 21 Prozent ein. Wir etablieren direkt einen Nachfolger und wählen mit der Lufthansa eine Aktie aus, die kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal gab. ...

