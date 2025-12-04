Nachdem die Salesforce-Aktie Ende November auf ein neues 12-Monatstief abgesackt war, ging es in den letzten Tagen wieder bergauf. Können die Quartalszahlen dem CRM-Giganten neuen Schub verleihen? und sollten Anleger die Kursschwäche zum Kauf nutzen? Solide Quartalszahlen Das Zahlenwerk von Salesforce für das abgelaufene Quartal macht einen sehr soliden Eindruck. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9% auf 10,3 Milliarden US$ und lag damit minimal ...

