München (ots) -Die ARD stärkt den Dialog und will Debatten in der Gesellschaft anstoßen. An zwei aufeinanderfolgenden Montagen im Dezember bietet Das Erste dazu eine Bühne zur besten Sendezeit. Kontrovers, kritisch-nachfragend oder im Stil der Reportage - alle Formate setzen da an, wo Demokratie lebendig wird: bei der Meinungsbildung, im argumentativen Austausch und in der direkten Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes. Alle Sendungen werden auch in der ARD Mediathek gestreamt.In "Arena - Ihre Fragen an Friedrich Merz" (WDR/NDR) am Montag, 8. Dezember, 20:15 Uhr stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz gut ein Jahr nach dem Bruch der Ampelkoalition live den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer - moderiert von Jessy Wellmer und Louis Klamroth: Auf was müssen wir uns 2026 einstellen? Bekommt Deutschland die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den Griff? Sind Reformen durchsetzbar? Kaum ein Thema in Deutschland, das gerade nicht mit Krise und dringendem Handlungs- oder Erklärungsbedarf versehen ist: Wehrpflicht, Gesundheit, Rente, kritische Infrastruktur, Pflege, Fachkräftemangel, Migration, die Bahn - genug Stoff also für die Bürger, um mit Bundeskanzler Merz ins Gespräch zu kommen.Die große Debattenshow "Die 100 - Was Deutschland bewegt" (NDR/WDR) greift im Anschluss um 21:15 Uhr Themen aus der "Arena" auf. Einhundert Menschen, die sich zuvor gemeinsam die "Arena" mit Friedrich Merz angeguckt haben, diskutieren in dieser ersten von Ingo Zamperoni moderierten Ausgabe live aus Göttingen miteinander, ob Deutschland gut regiert wird und was die Politik der Bundesregierung ganz konkret für ihr Leben bedeutet. Die Journalisten Anna Planken und Til Nassif liefern spannende Argumente für beide Seiten - inhaltlich pointiert und unterhaltend. Die 100 entscheiden auf dem großen Spielfeld, welche Argumente überzeugen und welche nicht.Über die ARD Quiz App können die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause abstimmen und mitdiskutieren. Auf dem "Tagesschau"-YouTube-Kanal, wird "Die 100" live gestreamt, auch dort kann diskutiert werden.Begleitend wird es auf Twitch eine Live-Reaktion zu den Dialog-Sendungen "Arena - Ihre Fragen an Friedrich Merz" und "Die 100 - Was Deutschland bewegt" im Ersten geben. Das Format "Politik & wir - Der Community Talk" (rbb) widmet sich dabei der Frage: Wie werden wir regiert? Im Stream treffen wie im TV auch Pro- und Contra-Argumente direkt aufeinander - ergänzt durch Chat-Interaktion, Live-Kommentare und Zuschaltungen aus der Community. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Iris Sayram moderiert die Watchparty auf Twitch ab 20.00 Uhr, die sich an ein junges, politisch interessiertes Publikum richtet."Wie zerrissen ist Deutschland?" - dieser Frage geht Jessy Wellmer am darauffolgenden Montag, 15. Dezember 2025, um 20:15 Uhr in ihrer neuen Reportage (rbb/NDR) mit dem Untertitel "Der Streit um Werte, Meinung und Macht" nach. Galten noch vor kurzem Gendern, Flugscham und Diversität als zeitgemäß, scheint das Pendel nun in die andere Richtung zu schwingen. Erleben wir gerade eine überfällige Gegenbewegung zu dem, was viele als Übermaß an politischer Bevormundung empfunden haben? Oder vollzieht sich ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel? Antworten auf diese Fragen sucht Jessy Wellmer in Gesprächen mit Prominenten und Menschen aus dem Alltag, die für ganz unterschiedliche Perspektiven stehen. Ergänzt werden die Gespräche durch exklusive Umfragen von infratest dimap, die ein umfassendes Bild von der Stimmung im Land zeichnen.Um 21:00 Uhr schließt sich eine weitere Ausgabe von "Die 100 - Was Deutschland bewegt" (NDR/WDR) an. Es geht um Diskussion und Debatte, darum, einander zuzuhören und die Position des jeweils anderen kennenzulernen. Am Ende der Sendung stellt Moderator Ingo Zamperoni erneut die Grundfrage der Sendung: Wer hat seine Meinung geändert? Wer ist bei seiner Meinung geblieben?Um welche Themen es bei dem interaktiven Dialogformat "Die 100" an beiden Montagen im Einzelnen geht, erfahren die 100 Teilnehmenden erst kurz vor der Sendung bzw. der Aufzeichnung. Ihnen wird auch nicht verraten, welche Fragen oder Argumente auf sie zukommen. Die genauen Themen werden deshalb vorab nicht angekündigt.