Kupfer im Visier: Neue hochgradige Zone bei Nyungu Central entdeckt

Prospect Resources hat bei seinem Phase-2-Bohrprogramm eine neue hochgradige Kupferzone am südlichen Ende der Lagerstätte Nyungu Central im Kupferprojekt Mumbezhi entdeckt. Die jüngsten Ergebnisse deuten laut Unternehmensangaben auf eine mögliche Erweiterung des bestehenden Ressourcengebiets hin, insbesondere in oberflächennahen Bereichen, die künftig potenziell wirtschaftlich abbaubar wären.
Hochgradige Kupferabschnitte im Süden von Nyungu Central
Im Bohrloch NCDD021 wurde eine durchgängige Vererzung von 34 Metern mit 0,88% Kupfer ab 128 Metern Tiefe nachgewiesen. Zusätzlich wurde ein Abschnitt mit 2,7 Metern bei 0,52% Kupfer ab 114,3 Metern identifiziert. Diese Abschnitte befinden sich in einem bisher wenig erkundeten Teil der Lagerstätte, wo die Mineralisierung laut Unternehmen zur Oberfläche hin ansteigt, bevor sie an einer ostsüdöstlich verlaufenden geologischen Störung endet oder versetzt wird. Die Ergebnisse sollen laut Management wesentlich zur Definition zusätzlicher, oberflächennaher Tonnagen beitragen können, was die wirtschaftliche Attraktivität des Vorkommens deutlich steigern würde. Vier weitere Bohrlöcher an Nyungu Central sind analyseseitig noch ausständig.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)