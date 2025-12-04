Kupfer im Visier: Neue hochgradige Zone bei Nyungu Central entdeckt

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat bei seinem Phase-2-Bohrprogramm eine neue hochgradige Kupferzone am südlichen Ende der Lagerstätte Nyungu Central im Kupferprojekt Mumbezhi entdeckt. Die jüngsten Ergebnisse deuten laut Unternehmensangaben auf eine mögliche Erweiterung des bestehenden Ressourcengebiets hin, insbesondere in oberflächennahen Bereichen, die künftig potenziell wirtschaftlich abbaubar wären.

Hochgradige Kupferabschnitte im Süden von Nyungu Central

Im Bohrloch NCDD021 wurde eine durchgängige Vererzung von 34 Metern mit 0,88% Kupfer ab 128 Metern Tiefe nachgewiesen. Zusätzlich wurde ein Abschnitt mit 2,7 Metern bei 0,52% Kupfer ab 114,3 Metern identifiziert. Diese Abschnitte befinden sich in einem bisher wenig erkundeten Teil der Lagerstätte, wo die Mineralisierung laut Unternehmen zur Oberfläche hin ansteigt, bevor sie an einer ostsüdöstlich verlaufenden geologischen Störung endet oder versetzt wird. Die Ergebnisse sollen laut Management wesentlich zur Definition zusätzlicher, oberflächennaher Tonnagen beitragen können, was die wirtschaftliche Attraktivität des Vorkommens deutlich steigern würde. Vier weitere Bohrlöcher an Nyungu Central sind analyseseitig noch ausständig.