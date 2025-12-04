© Foto: Marijan Murat - dpa

Evercore sieht D-Wave als DEN Favoriten im kommenden Quantenumbruch. Mit über 800 Millionen US-Dollar Cash und Full-Stack-Technologie gilt das Unternehmen als seltene Erfolgschance im Sektor.D-Wave Quantum hat am Mittwoch einen zweistelligen Kurssprung verzeichnet, nachdem Evercore ISI die Aktie erstmals bewertet und mit "Outperform" versehen hat. Das Kursziel von 44 US-Dollar signalisiert selbst nach der Rallye noch 76 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Analyst Mark Lipacis bezeichnet D-Wave als "führenden Akteur, da die Computerindustrie ihren nächsten tektonischen Wandel hin zu einer Ära des Quantencomputings erlebt" und hebt drei Faktoren hervor: D-Wave …