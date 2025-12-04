Unterföhring (ots) -4. Dezember 2025. Echte Liebe? Oder doch nur ein One-Night-Stand? In der neuen Folge "Frier und Fünfzig" am Montag, 8. Dezember 2025, um 22:15 Uhr, muss sich Annette nach ihrer rauschenden Geburtstagsparty mit den Folgen ihres übermäßigen Alkoholkonsums auseinandersetzen: Sie ist mit niemand geringerem als dem "letzten Bullen" Henning Baum in der Kiste gelandet. Gibt es für "Obermacho" Henning Baum und Annette Frier trotz Menopause ein Happy End? Die Antwort auf diese Frage gibt es in Annette Friers Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" am Montag, 8. Dezember ab 22:15 Uhr, in SAT.1. Zuvor, um 20:15 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit Ruhrpott-Cop Mick Brisgau (Henning Baum) in der Folge "Falsche Freunde".Darum geht es in "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage":Annette Frier spielt Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Sie wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.Die Produktion übernimmt das Brainpool Fiction-Label "Good Humor" (Stephan Denzer). Regie führt Felix Stienz. Headwriting Sonja Schönemann. Executive Producer ist Peter Güde. Koproduzentin ist Annette Frier.Infos und Fotomaterial finden Sie unter:https://www.picdrop.com/joyn/frierundfuenfzig/Pressekontakt:Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6172365