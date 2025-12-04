Im Rahmen ihres Engagements für eine nachhaltigere Zukunft meldete die Kioxia Corporation ("Kioxia") heute eine gemeinsame Initiative mit Google LLC ("Google"), um ihre Nutzung der von einem Nachrüstungsprojekt für Wasserkraft in der japanischen Region Chubu generierten sauberen Elektrizität zu fördern. Das im Besitz der Chubu Electric Power Group befindliche Projekt wird voraussichtlich die jährlich erzeugte Strommenge steigern und damit zur Verringerung der Kohlenstoffbilanz des Stromnetzes beitragen und die Netto-Null-Bestrebungen beider Unternehmen unterstützen.

Kioxia, ein führender Anbieter von Speicherlösungen, hat mit der Abnahme seines Teils des von dem Wasserkraftprojekt erzeugten Stroms begonnen, der voraussichtlich 160 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr erreichen soll (ausreichend Strom für rund 40.000 japanische Haushalte). Dieser Schritt unterstützt die Ziele von Kioxia, bis zum Bilanzjahr (FY) 2040 100 Prozent erneuerbare Energie in seinen eigenen Geschäftstätigkeiten einzusetzen und bis zum Bilanzjahr 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erzielen. Die Wasserkraftentnahme von Kioxia, die rund um die Uhr sauberen Strom bereitstellt, trägt zudem auch zur Verringerung der Scope-3-Emissionen von Google bei und unterstützt dessen Ambitionen, in seinem Geschäftsbetrieb und in der Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erzielen.

Wasserkraftnachrüstungen, bei denen bestehende Kraftwerksanlagen im Hinblick auf gesteigerte Effizienz und Stromerzeugung nachgerüstet werden, bieten eine erhebliche Chance, erneuerbare Energie mit minimalen Umweltauswirkungen zu fördern. Das Projekt ist von strategischer Bedeutung für Kioxia in Japan, da der in diesen nachgerüsteten Anlagen generierte Strom das Unternehmen in die Lage versetzen wird, die Nutzung von nachhaltiger Energie in seinen Betrieben in einem Bereich zu steigern, in dem sich die Dekarbonisierung schwierig gestaltet.

Das Projekt wurde durch eine von Google geleitete Initiative ermöglicht, mit der Hersteller in Japan zur gesteigerten Nutzung von kosteneffizienter sauberer Elektrizität veranlasst werden sollen.

Kioxia und Google stellen hier die Revitalisierung bestehender Infrastruktur in den Mittelpunkt und fördern auf diese Weise einen praktischen und wirksamen Ansatz zur Steigerung der Verfügbarkeit von sauberer Energie in Japan.

Die Kioxia Group berichtet auf ihrer Website zum Thema Nachhaltigkeit regelmäßig über ihre laufenden Bestrebungen, den Klimawandel zu bekämpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

