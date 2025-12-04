Solaris führt einen neuen Service ein, um in die Jahre gekommene E-Busse seiner frühen Kunden am Laufen zu halten. Unter dem Label "Zero-emission vehicle retrofit" bietet der polnische Hersteller nun den Austausch bestimmter Teile an - allen voran natürlich der Batterien. So sollen ältere E-Busse vor der Ausmusterung bewahrt werden. Solaris gibt an, seinen Kunden mit Elektrobussen früherer Generationen eine "effektive Lösung" bieten zu wollen, damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
