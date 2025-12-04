Volkswagen Nutzfahrzeuge hat für 2026 eine neue Variante seines Elektrovans angekündigt: Der ID. Buzz Cargo kommt mit langem Radstand und der großen 86-kWh-Batterie. Zudem gibt es Aktionsmodelle zum 75-jährigen Bestehen der Marke. Abgesehen von der Tatsache, dass der bisher nur mit dem kurzen Radstand angebotene ID. Buzz Cargo auch als Langversion kommt, nennt VWN keine weitern Daten zu der neuen Variante. "Die weiteren technischen Details und die ...

