Rio Tinto setzt auf harte Sparmaßnahmen, Stellenabbau und Milliardenverkäufe, um das Geschäft zu verschlanken. Die Produktion wächst weiter, die Aktie bleibt 2025 im Plus.Simon Trott, neuer Geschäftsführer von Rio Tinto, hat angekündigt, das Unternehmen werde Kostensenkungen anstreben und Vermögenswerte verkaufen, um das Geschäft zu vereinfachen. Trott, der im August die Leitung des anglo-australischen Bergbaukonzerns übernommen hat, sagte am Donnerstag, dass Rio Tinto bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Bareinnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Minderheitsbeteiligungen an Partnern anstrebt. Rio Tinto wird im Rahmen eines jährlichen Produktivitätsziels von 650 Millionen US-Dollar …

