Ein großer Industriekonzern kehrt zurück in die Spur. Die Fertigung wurde hochgefahren, wichtige regulatorische Hürden sind gefallen und die Auslieferungszahlen erreichen den höchsten Stand seit Jahren. Für den Markt ist das ein klares Signal: Die Trendwende nimmt Form an.Auch das zweite Standbein im Bereich Defense entwickelt sich deutlich stärker. Neue Großaufträge im Milliardenvolumen sichern die Auslastung für viele Jahre und sorgen für stabilere Margen. Parallel gewinnen wichtige Fertigungslinien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär