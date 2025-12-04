EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.12.2025 / 12:00 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 3.12.2025 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 2.12.2025 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

4,00 %

0,22 %

4,23 %

109 497 697 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

3,99 %

0,20 %

4,20 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000831706 4 383 507 4,00 % Subsumme A 4 383 507 4,00 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte American Depositary Receipt N/A N/A 333 0,00 % Subsumme B.1 333 0,00 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte CFD N/A N/A Cash 243 774 0,22 % Subsumme B.2 243 774 0,22 %



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert

durch Ziffer Direkt gehaltene

Stimmrechte in

Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-/

sonstige

Instrumente (%) Total von

beiden

(%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 3 BlackRock Finance, Inc. 2 4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3 5 BlackRock Financial Management, Inc. 4 6 BlackRock International Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey International Holdings L.P. 6 8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7 9 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 8 10 Trident Merger LLC 3 11 BlackRock Investment Management, LLC 10 12 BlackRock Holdco 3, LLC 7 13 BlackRock Cayman 1 LP 12 14 BlackRock Cayman West Bay Finco Limited 13 15 BlackRock Cayman West Bay IV Limited 14 16 BlackRock Group Limited 15 17 BlackRock Finance Europe Limited 16 18 BlackRock Investment Management (UK) Limited 17 19 BlackRock (Netherlands) B.V. 17 20 BlackRock Asset Management Deutschland AG 19 21 BlackRock Advisors (UK) Limited 17 22 BlackRock Capital Holdings, Inc. 5 23 BlackRock Advisors, LLC 22 24 BlackRock Canada Holdings ULC 6 25 BlackRock Asset Management Canada Limited 24 26 BlackRock Holdco 4, LLC 5 27 BlackRock Holdco 6, LLC 26 28 BlackRock Delaware Holdings Inc. 27 29 BlackRock Fund Advisors 28 30 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 28 31 Amethyst Intermediate LLC 11 32 Aperio Holdings LLC 31 33 Aperio Group, LLC 32

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. über 4 % lagen. London am 3.12.2025



04.12.2025 CET/CEST

