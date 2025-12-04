Salesforce gibt starken Ergebnisausblick - kann nun die Trendwende eingeleitet werden?



Salesforce hat am Mittwoch nachbörslich die Quartalszahlen veröffentlicht. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Ergebniszuwachs von 8,6 Prozent auf rund 10,3 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei rund 3,25 US-Dollar pro Aktie. Für das Gesamtjahr erwartet Salesforce eine operative Marge von etwa 34 Prozent.



Das Unternehmen erzielt Fortschritte darin, Kunden für sein größtes Projekt, Agentforce, zu gewinnen. Agentforce ist ein KI-Tool, das Aufgaben wie Kundenservice oder Verkaufsentwicklung ohne menschliche Aufsicht übernehmen kann. Seit dem Start von Agentforce hat Salesforce rund 9.500 bezahlte Verträge abgeschlossen. Die wiederkehrenden jährlichen Umsätze belaufen sich für die Periode bis zum 31. Oktober auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar.









