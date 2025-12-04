Hamburg (ots) -Wie Sie die Produktion von Interviews, Pressekonferenzen, Diskussionsrunden, Podcasts oder Videos für unternehmensinterne Kanäle erfolgreich realisieren. Von der Konzeptionierung über die Ausgestaltung bis zur Ausstrahlung. Mit Bordmitteln oder im professionellen Studio.Termin: Donnerstag, 19. März 2026 von 10:00 - 17:30 Uhr, HamburgVon der Idee zur SendungViele Kommunikationsverantwortliche planen oder realisieren bereits Sendeformate, die live gestreamt oder für eine spätere Ausstrahlung in internen oder externen Kanälen aufgezeichnet werden. Doch nicht immer gelingt es, die volle Bandbreite an kreativen und produktionstechnischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Häufig reicht die eigene praktische Erfahrung nicht aus, um bei der Umsetzung das Optimum aus der kommunikativen Idee herauszuholen und visuelle Mittel verstärkend einzusetzen. Das wiederum limitiert die Professionalität der Produktionen - und auch deren Wirksamkeit.In diesem Workshop erhalten Sie Tipps aus dem Fundus professioneller Produktionen. Sie profitieren von Inspirationen für die Ausarbeitung neuer Konzepte oder für die Optimierung bestehender Formate. Produktionsprofi Andrea Partscht steht Ihnen als perfekte Sparringpartnerin für Austausch und Optimierung, konstruktive Kritik und kreative Ideen zur Verfügung. Freuen Sie sich auf praxisnahe Ideen und leicht umsetzbare Anregungen für Ihre eigenen Audio-, Video- oder Streamingformate. Am Ende des Tages haben Sie Ihr eigenes, geschärftes Formatkonzept, das direkt in die Umsetzung gehen kann.Inhalte im ÜberblickKnow-how für professionelle Produktionen- Erfolgsfaktoren und Besonderheiten unternehmenseigener Formate.- Visuelle Bestandteile richtig einsetzen: Hintergründe, Bildmaterial, Grafiken, Videos.- Das Zusammenspiel mit Produktionspartnern und Dienstleistern beherrschen.- Live-Übertragung / Streaming vs. Aufzeichnung.- Die passenden Zielgruppen richtig ansprechen: Dramaturgie, Storytelling und Personas.- Auskopplungen für die eigenen Social-Media-Kanäle mitdenken und umsetzen.- Wie komme ich auf kreative Ideen? Wo kann ich mir Hilfe holen?- Die häufigsten Stolpersteine erfolgreich umgehen.Praxis-Arbeit in Kleingruppen- Sie arbeiten mit Andrea Partscht direkt an Ihrem Format und gehen mit einem konkreten Umsetzungsplan nach Hause.- Wer traut sich? Eigene Beispiele als Game-Changer für alle.- Feedback und Hinweise für eine erfolgreiche Umsetzung.Abschluss- Individuelle Fragen- 5 goldene Tipps für Vorbereitung und Umsetzung eigener ProduktionenDie Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Ihre Ideen und Konzepte vorab mit Andrea Partscht teilen. So kann innerhalb des Workshops gezielt daran weitergearbeitet werden.Key Facts- Termin: Donnerstag, 19. März 2026 von 10:00 - 17:30 Uhr- Leitung: Andrea Partscht, TV-Produzentin & Rhetorik-Trainerin- Veranstalter: news aktuell Academy- Gruppengröße: mindestens 6, maximal 15 Teilnehmende- Durchführungsort: dpa, Mittelweg 38, 20148 Hamburg- Anmeldung bitte bis zum 4. März 2026 per E-Mail an academy@newsaktuell.de- Teilnahmegebühr:- Frühbucherpreis, verfügbar bei Anmeldung bis 13. Februar 2026: 575 Euro zzgl. MwSt.- Reguläre Teilnahmegebühr ab 14. Februar 2026: 675 Euro zzgl. MwSt.- Stornierung kostenfrei möglich bis maximal 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 5. März 2026Ansprechpartner für Rückfragen und weitere Informationen: Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845Dieses Training richtet sich an Unternehmen, Organisationen, Stiftungen, Verbände und Agenturen, die ihre Botschaften in Audio- oder Videoformaten strategisch schärfen und zielgerichtet vermitteln möchten. Erste oder auch weitergehende Erfahrungen mit der Realisierung von Video- und Audioformaten sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.Referentin Andrea Partscht (https://www.partscht.net) ist langjährige TV-Produzentin von Erfolgsformaten im ÖRR. Unter anderem "Bares für Rares" im ZDF steht auf der langen Liste der erfolgreichen Sendungen, die sie verantwortete.Die ausgebildete Rhetorik-Trainerin bietet Beratung und Expertise für Medien und Produktionsgesellschaften. Aber auch für Unternehmen und Organisationen, die eigene Medienformate produzieren möchten.Download Informationen und Programm (https://www.newsaktuell.de/pdf/corporate-sendeformate_workshop2026.pdf)Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6172418