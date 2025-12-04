SYDNEY, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat an der Jeddah Fintech Week 2025 teilgenommen, die vom 16. bis 17. November im Hilton Jeddah in Saudi-Arabien stattgefunden hat.

Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, mehr über die Marke Axi und ihre Produkte sowie die neuesten Innovationen zu erfahren, darunter die Axi-Handelsplattform, wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft durch exklusive, nur auf der Veranstaltung verfügbare Angebote verbessern können oder wie sie über das innovative Kapitalzuweisungsprogramm des Brokers, Axi Select, Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD erhalten können. Die Besucher konnten auch die Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier-League-Meister Man City hautnah erleben - mit exklusiven Fotomöglichkeiten mit Man-City-Fanartikeln und den Maskottchen des Clubs, die speziell für diese Veranstaltung bereitgestellt wurden.

"Unsere Teilnahme an der diesjährigen Jeddah Fintech Week spiegelt das kontinuierliche Engagement von Axi wider, unseren Kunden den Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen", erklärte Hannah Hill, Leiterin der Abteilung für Marken und Sponsoring bei Axi. "Wir sind sehr stolz darauf, die Auszeichnung als 'Innovativste Handelsplattform'* erhalten zu haben und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, unsere innovativen Tools und Produkte zu präsentieren, die Händlern und Partnern dabei helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen und die Möglichkeiten in der sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft von heute neu zu definieren."

Im Oktober nahm der Broker an der Forex Expo Dubai 2025 teil und wurde mit dem Preis "Best Trading Experience"* ausgezeichnet. Ebenso wurde der Broker im Jahr 2024 von Finance Feeds mit den Auszeichnungen "Zuverlässigster Broker", "Broker des Jahres" und "Innovativstes Eigenhandelsunternehmen"* geehrt.

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern weltweit. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

