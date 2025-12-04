Frankfurt am Main (ots) -Echte Gänsehautmomente und intergalaktische Abenteuer: Die diesjährige Comic Con (CCON) Stuttgart ließ die Herzen der Fans von Star Wars, Marvel, Disney und Co. wieder einmal höherschlagen. Mit dabei: die begehrten Sammelobjekte von Topps, die nicht nur in Content Creator Tone (iamtabak) die Sammelleidenschaft entfachen, sondern auch für Fandom zum Anfassen stehen. Dass sich das Hobby immer größerer Beliebtheit erfreut, zeigt nicht nur die kürzlich für 268.000 US-Dollar versteigerte Rookie-Karte von Luke Skywalker, sondern auch der Besucherrekord auf der diesjährigen CCON-Card-Show. Rund 55.000 Besucher kamen zum gemeinsamen Kartentauschen, Entdecken und Staunen zusammen - ein Hobby, das verbindet."Das Hobby in Händen halten - einfach eine 10 von 10", schwärmt Tone, bekannt als iamtabak, Content Creator und begeisterter Kartensammler, der Topps in diesem Jahr auf die CCON begleitete. Genau wie für ihn bedeutet das Hobby Sammelkarten für viele Fandom zum Anfassen. Gepaart mit dem Nervenkitzel, immer neue Karten alter Kindheitshelden oder aktueller Lieblingscharaktere aus Star Wars, Marvel, Disney und Co. ziehen zu können, entsteht so eine Leidenschaft, die einen nicht mehr loslässt.Zwischen Darth Vader und Iron Man: Topps begeistert auf der CCON StuttgartDie zunehmende Beliebtheit des Hobbys zeigte sich auch auf der diesjährigen Card Show der CCON Stuttgart: Rund 55.000 Besucher tauchten in die Welt der Trading Card Games (TGCs) rund um Klassiker wie One Piece, Yu-Gi-Oh! und Dragonball ein, gingen auf Entdeckungsjagd nach neuen Sammelobjekten und tauschten sich mit anderen Sammlern, Fans und Experten aus. Ein Besucherrekord, der beweist, wie stark die Sammelkartenszene wächst. Auch am Topps-Stand erwartete Sammler und Fans eine Mischung aus Spannung und Sammelspaß: In den thematisch gestalteten Bereichen für Star Wars, Marvel und Disney konnten sich die Besucher mit den lebensgroßen Nachbildungen von Darth Vader, Iron Man und Stitch fotografieren lassen. Die Star-Wars-Schnitzeljagd "Galactic Force Rescue Mission" lockte rund 1.000 Teilnehmer an den Topps-Stand. Live-Breaks mit bekannten Content Creatorn wie Tone (iamtabak) und Adam Wolke (SkylineTVlive), eine Fotobox, in der Besucher ihre eigene Sammelkarte erstellen konnten, und die beliebte Take-a-Card-Leave-a-Card-Wand, die Sammlern und Neulingen einen spannenden Einstieg in die Welt der Sammelkarten bietet, rundeten das Erlebnis ab.Die Faszination Sammelkarten erklärtLars Mönch, Geschäftsführer der MOTION AREA GmbH und Organisator der diesjährigen CCON-Card-Show, erklärt die Faszination um das Hobby so: "Sammelkarten verbinden Nostalgie, Sammelleidenschaft und popkulturelle Highlights. Für viele sind sie ein Stück Kindheit, für andere ein kreatives Hobby oder eine wertvolle Sammlung." Sammler und Fans schätzen also Produkte, die Geschichten erzählen und Emotionen wecken. Etwas, das Topps mit seinen Sammelkarten schafft: Hier werden besondere Momente und beliebte Figuren in Kartenform erlebbar gemacht - hochwertig produziert, teils mit zertifizierten Autogrammen von Schauspielern wie Samuel L. Jackson als Star Wars' Mace Windu und Tom Hanks als Woody aus Toy Story oder sogar mit eingearbeiteten Memorabilien, sogenannten "Relics", aus originalen Filmkostümen oder Requisiten.Pressekontakt:Pressestelle Toppsc/o follow red GmbHJasmin MayaWaldburgstraße 17/1970563 Stuttgartt: +49 (0)173-2847058jasmin.maya@followred.comOriginal-Content von: Topps Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81617/6172433