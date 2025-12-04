Graz (ots) -Für viele Hunde und Katzen ist Silvester eine der anstrengendsten Nächte im Jahr. Lärm, Feuerwerk und Stress. Die österreichische Tierfutter-Marke hanfred bietet gezielte Snack-Lösungen für akute Stresssituationen - und unterstützt gleichzeitig Tierheime in Österreich und Deutschland mit kostenlosen Produkten.Schnelle Hilfe, wenn's drauf ankommt: Das Relax SOS-SystemDie Produkte von hanfred setzen auf die sanfte Kraft von Hanf und Kräutern - kombiniert mit schonend getrocknetem Fleisch. "Hunde und Katzen verstehen nicht, warum es an Silvester knallt. Genau deshalb reagieren viele so stark darauf. Kräuter wie Hanf, Lavendel oder Baldrian können hier sanft beruhigen, ohne das Tier zu belasten", so die Gründerinnen Isabella und Laura.Die SOS-Linie für Hunde wirkt meist innerhalb von 30 Minuten. Alle Snacks enthalten nur eine Fleischsorte (Monoprotein), sind getreidefrei und damit besonders allergikerfreundlich.Für zusätzliche Unterstützung gibt es außerdem das Hanfpulver, das einfach ins tägliche Futter gemischt wird. Für Katzen gibt es zudem die Fleisch Fleckerl: Monoprotein-Snacks mit Hanf, die auch Stubentigern sanft helfen können.Tierheim-Aktion: Kostenlose Unterstützung für Hunde für die stressigste Nacht des JahresIn Tierheimen ist die Situation an Silvester für Hunde oft besonders schwierig: neue Umgebung, laute Geräusche, viel Stress. Genau deshalb unterstützt hanfred auch dieses Jahr wieder Tierheime in Österreich und Deutschland mit kostenlosen Hanfpulvern."Silvester bedeutet für Tierheime jedes Jahr einen Ausnahmezustand. Die Tiere sind hochgradig gestresst, haben Angst. Und die Pfleger verbringen die Nacht damit, die Tiere zu beruhigen und zu trösten. Das Feedback der letzten Jahre zeigt uns: Unser Hanfpulver macht einen echten Unterschied. Deshalb stellen wir auch in diesem Jahr wieder unser Hanfpulver kostenlos zur Verfügung.", erklärt das Gründerteam.Für kostenloses Hanfpulver können sich Tierheime ab sofort hier melden: bestellung@hanfred.atPressekontakt:Pressekontakt: press@hanfred.atOriginal-Content von: Hanfred HTG GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181588/6172430