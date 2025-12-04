Weil ein Weihnachtsmann auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt einen 4-jährigen Jungen mit einem Tannenzweig geschlagen hatte, musste er eine Geldauflage von 4.000 Euro zahlen. Der Mann schlüpfte schon viele Jahrzehnte auf Weihnachtsmärkten in die Rolle des Weihnachtsmanns und bedauerte den Vorfall. Gegen einen 62-jährigen Weihnachtsmann-Darsteller lief vor dem Amtsgericht (AG) Stralsund ein Verfahren, weil er im November 2024 am Stralsunder Weihnachtsmarkt einen 4-jährigen Jungen mit einem Tannenzweig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
