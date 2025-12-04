Horb am Neckar (ots) -Hohe Einstiegskosten, starre Vorgaben und mangelnde Betreuung: Zwar erkennen immer mehr Gründer, Franchise-Interessierte und Unternehmer im wachsenden Beauty- und Gesundheitsmarkt großes Potenzial, doch klassische Franchise-Systeme bremsen viele ambitionierte Vorhaben aus. Mit der liebdich GmbH bietet Florian Spazier nun die passende Alternative, um als eigenes Beauty-Studio wirklich erfolgreich zu werden. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.Der Gesundheits- und Beauty-Markt boomt wie nie zuvor: Figuroptimierung, Wohlbefinden und innovative Methoden zur Körperformung sind gefragter denn je. Immer häufiger wollen Gründer, Investor und Quereinsteiger diesen Trend strategisch für sich nutzen und mit eigenen Studios durchstarten. Doch der vermeintliche Traum vom eigenen Studio platzt oft schneller als gedacht: zu hoch die Anfangsinvestitionen, zu intransparent die Gewinnverteilung klassischer Franchise-Modelle, zu gering die Unterstützung im Alltag. Gerade Franchises stehen wegen teurer Lizenzgebühren, Umsatztantiemen und rigider Prozesse in der Kritik - ein Grund, weshalb sich viele motivierte Unternehmer nach Alternativen umsehen. "Wer mit unrealistischen Erwartungen an den Start geht und sich auf die falschen Partner verlässt, landet schnell in der Kostenfalle", sagt Florian Spazier, Geschäftsführer der liebdich GmbH."Wir wollten daher ein System schaffen, das fair, transparent und nachhaltig funktioniert - für Gründer, die wirklich etwas aufbauen wollen", fügt er hinzu. Das Team der liebdich GmbH setzt demnach konsequent auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und stellt den Erfolg der jeweiligen Studioinhaber in den Mittelpunkt. Im Unterschied zu klassischen Franchise-Anbietern geht es dabei nicht um Massenexpansion und größtmögliche Verbreitung, sondern um nachhaltigen Aufbau und individuelles Wachstum. Die Kombination aus innovativer Technologie, persönlicher Betreuung und fairen Beteiligungsmodellen schafft darüber hinaus einen Rahmen, in dem Gründer nicht nur schneller profitabel werden, sondern auch echte unternehmerische Freiheit gewinnen. So profitieren Partner von sichtbaren Erfolgen, klaren Prozessen und einer emotionalen Bindung, die weit über gängige Franchise-Strukturen hinausgeht.Transparenter Start: Von der Bewerbung zum eigenen StudioDie liebdich GmbH hat den sonst so steinigen Weg zum eigenen Beauty- oder Gesundheitsstudio grundlegend neu gedacht und legt höchsten Wert auf Transparenz und Fairness, um eine langfristige sowie für alle Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit sicherzustellen. Jeder potenzielle Partner durchläuft dabei ein strukturiertes Bewerbungs- und Auswahlverfahren. In gemeinsamen Sitzungen werden zudem jegliche Finanzpläne auf Herz und Nieren geprüft. Besonders hervorzuheben ist auch die Standortanalyse: Jeder neue Standort wird individuell begutachtet, Chancen und Risiken werden offen besprochen, um spätere Überraschungen zu vermeiden.In der nächsten Phase folgt eine zukunftssichere Rentabilitätsberechnung und ein ganzheitlicher Finanzierungsplan. Dabei unterstützen Banken die Neugründung mit bis zu 75 Prozent Fremdkapital, was den Einstieg auch für Quereinsteiger und weniger kapitalstarke Gründer erleichtert. "Unsere Partner werden von Anfang an in alle Schritte einbezogen. Wir geben also keine starre Schablone vor, sondern ermöglichen echte Unternehmerentscheidungen", betont Florian Spazier. Noch vor der Studioeröffnung stehen außerdem umfassende Schulungen an: In der liebdich Academy lernen die neuen Lizenznehmer nicht nur die innovative Behandlungsmethode, sondern auch alle wichtigen Aspekte des Studioalltags - von Kundengewinnung bis zum Business Development.Ganzheitliche Unterstützung im TagesgeschäftAuch mit der Vertragsunterzeichnung ist bei liebdich der Support keinesfalls beendet. Im Gegenteil: Das Netzwerk aus erfahrenen Unternehmer, Maklern, Anwälten, Steuerberatern und Branchen-Insidern steht jedem Partner aktiv zur Seite. Egal ob bei rechtlichen Fragen, Marketingkampagnen oder der Gewinnung von Fachpersonal - die Experten unterstützen in allen Belangen und packen auch bei außergewöhnlichen Herausforderungen mit an. Für die tägliche Arbeit liefert liebdich Evo zudem schlüsselfertige Lösungen im Marketing, etwa für Social Media, regionale Promotions oder gezielte Kooperationen mit lokalen Partnern.Auch bei der Personalgewinnung, der Schulung des Teams und der laufenden Führung des Studios bekommen Gründer kontinuierlichen Support: Von professionellen Fotoshootings über Kampagnenplanung bis hin zu gezielten Weiterbildungen werden die Betreiber nie allein gelassen. "Unsere Philosophie ist: Nur gemeinsam sind wir stark. Deshalb gibt es bei uns kein Schema F, sondern individuelle Hilfestellungen, die sich am tatsächlichen Bedarf der Partner orientieren", verrät Florian Spazier. Regelmäßige Netzwerkveranstaltungen fördern ergänzend dazu den Austausch untereinander: So wächst nicht nur das Business, sondern auch der Erfahrungsschatz jedes Einzelnen.Einzigartige Behandlung, messbare ErgebnisseIm Zentrum des Businessmodells steht die innovative Kombination aus Kaltlichtlaser, Elektrostimulation, Lymphdrainage und intensivem Coaching. Die speziell entwickelte liebdich Evo Behandlung verspricht hierbei oft schon nach der ersten Sitzung sichtbare Resultate. Der wissenschaftliche, aufeinander abgestimmte Methodenmix hebt die Studios deutlich vom Wettbewerb ab und wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus: Transparente Ergebnisse und ehrliche Kommunikation sind das Erfolgsrezept.Die Angebote der liebdich Partnerstudios zielen deshalb nicht nur auf kurzfristige Effekte ab, sondern bieten nachhaltige Konzepte für Gesundheit, Selbstbewusstsein und Wohlbefinden. "Wir stehen für Wirkung, aber auch für Wahrheit. Wir versprechen nur, was wir auch halten können - das unterscheidet uns von vielen klassischen Beauty-Angeboten", erläutert Florian Spazier zum Ethos des Unternehmens.Gewinnbeteiligung statt Umsatzdruck: Das faire LizenzsystemEiner der entscheidenden Unterschiede zum klassischen Franchise liegt außerdem im Erlösmodell: Während die meisten Anbieter eine umsatzbasierte Gebühr verlangen, setzt liebdich auf eine partnerschaftliche Gewinnbeteiligung. Das bedeutet: Kosten für Lizenz, laufende Betreuung und gemeinsame Marketingmaßnahmen werden transparent ausgewiesen, versteckte Gebühren gibt es nicht. Erst wenn das Studio Gewinne erzielt, startet die Beteiligung für den Lizenzgeber. So profitieren beide Seiten von dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg.Gründer erhalten dabei die volle unternehmerische Freiheit, agieren eigenständig und treffen alle wichtigen Entscheidungen selbst. Die partnerschaftliche Ausrichtung fördert eine echte Gemeinschaft, statt Frust über hohe Zahlungen oder limitierende Regelwerke. "Wir wollen keine klassischen Franchisenehmer, sondern Mitunternehmer, denen wir auf Augenhöhe begegnen und mit denen wir gemeinsam wachsen", fasst Florian Spazier zusammen.Möchten Sie mehr über das Franchisesystem der liebdich GmbH erfahren? Glauben Sie, dass Sie das Zeug zum erfolgreichen Unternehmer haben? Dann kontaktieren Sie am besten noch heute Florian Spazier (https://liebdich-official.com/) und fragen Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch an!Pressekontakt:liebdich GmbHFlorian SpazierE-Mail: info@liebdich-official.comWebseite: https://liebdich-official.com/Original-Content von: liebdich GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178641/6172446