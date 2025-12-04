Datum der Anmeldung:
28.11.2025
Aktenzeichen:
B9-118/25
Unternehmen:
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank A.ö.R., Karlsruhe (D); Anteilserwerb an LEA Venturepartner III GmbH & Co. KG, Karlsruhe (D)
Produktmärkte:
Finanzdienstleistungen, Unternehmensbeteiligungen
