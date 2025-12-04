Datum der Anmeldung:
28.11.2025
Aktenzeichen:
B3-119/25
Unternehmen:
Dörken Coatings GmbH & Co. KG, Herdecke; Ewald Dörken GmbH und Co. KG; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die J.W. Ostendorf-Gruppe, Coesfeld
Produktmärkte:
Holzpflegeprodukte für Bauten Malerzubehör Sprühfarben, dekorative Farben und Lacke
