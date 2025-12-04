Datum der Anmeldung:
28.11.2025
Aktenzeichen:
B11-87/25
Unternehmen:
DS Duddek und Sanders GmbH, Essen und BC Mobility Invest GmbH, Regensburg; Anteilserwerb an der ASS Athletic Sport Sponsoring Group GmbH, Bochum
Produktmärkte:
Fahrzeug-Abonnements
