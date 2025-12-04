Datum der Anmeldung:
28.11.2025
Aktenzeichen:
B3-120/25
Unternehmen:
Familie Cöllen und Vorwerk & Sohn GmbH & Co. KG, Wuppertal; Erwerb der restlichen Geschäftsanteile an und alleiniger Kontrolle über die Polymer-Technik Elbe GmbH, Wittenberg;
Produktmärkte:
Kautschukmischungen für technische Gummiwaren (Compounding), Silikon- und Fluorsilikonmischungen
