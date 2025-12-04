Datum der Anmeldung:
27.11.2025
Aktenzeichen:
B3-118/25
Unternehmen:
consortio GmbH, Gangelt (Alexianer); Erwerb von 50% der Anteile der Mosellandwerkstätten Ebernach-Kühr gGmbH, Treis-Kaden, der Geschäftsbetriebe der Einrichtung zur sozialen Teilhabe Kloster Ebernach und des amb. Dienstes Franziskaner mobil, Cochem-Zell;
Produktmärkte:
ambulante und stationäre Eingliederungshilfe, betreutes Wohnen
27.11.2025
Aktenzeichen:
B3-118/25
Unternehmen:
consortio GmbH, Gangelt (Alexianer); Erwerb von 50% der Anteile der Mosellandwerkstätten Ebernach-Kühr gGmbH, Treis-Kaden, der Geschäftsbetriebe der Einrichtung zur sozialen Teilhabe Kloster Ebernach und des amb. Dienstes Franziskaner mobil, Cochem-Zell;
Produktmärkte:
ambulante und stationäre Eingliederungshilfe, betreutes Wohnen
© 2025 Bundeskartellamt