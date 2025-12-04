Datum der Anmeldung:
27.11.2025
Aktenzeichen:
V-84/25
Unternehmen:
Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG, Visselhövede; Erwerb von Vermögenswerten der Kling Mineralöl & Brennstoffe GmbH i.L., Ellwangen
Produktmärkte:
Vertrieb von Dieselkraftstoff Ottokraftstoff und leichtem Heizöl
