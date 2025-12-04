Datum der Anmeldung:
25.11.2025
Aktenzeichen:
B6-70/25
Unternehmen:
Müller Medien, Nürnberg; mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Sutter Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG, Essen und über die DTM Deutsche Tele Medien GmbH, Frankfurt a.M.
Produktmärkte:
Telekommunikations- und Branchenverzeichnisse
