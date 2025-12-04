Köln (ots) -Center Parcs Europe gestaltet sein Treueprogramm Friends um, das damit einen strategischen Meilenstein in der Transformation der Marke darstellt. Mit jährlich 4,4 Millionen Gästen soll es die Kundenbindung stärken, die Zufriedenheit steigern und das Engagement in ganz Europa vertiefen."Das Neugestaltung des Treueprogramms war das fehlende Puzzleteil für die Neuausrichtung unserer Marke. Seit über 55 Jahren begrüßt Center Parcs Familien, die hier inmitten der Natur unvergessliche Aufenthalte verbringen und Zeit mit ihren Liebsten genießen können. Diese treue Community kehrt Jahr für Jahr, manchmal sogar mehrmals jährlich, zurück, um verschiedene Parks im In- und Ausland zu entdecken, ihren Lieblingspark wieder zu besuchen, besondere Events zu feiern und generationenübergreifende Traditionen zu schaffen. Diese Community, die Center Parcs zu der beliebten Marke gemacht hat, die sie heute ist, verdiente ein Programm, das ihrer tiefen Verbundenheit gerecht wird", so Lauréne Beurdeley, Chief Commercial Officer von Center Parcs Europe.Bereits 1,9 Millionen Kunden sind Friends-MitgliederNach zwei Jahrzehnten ohne größere Aktualisierungen wurde das Friends-Treueprogramm komplett neu gestaltet und basiert nun auf vier Säulen: Anerkennung, Belohnung, Überraschung und Transparenz.Anders als herkömmliche Punkteprogramme würdigt Friends die unterschiedlichen Arten, wie Kunden ihre Markentreue zeigen: Jeder Aufenthalt verbessert das Profil eines Gastes und ermöglicht es ihm, Abzeichen und Stufen freizuschalten, die Zugang zu exklusiven, kombinierbaren Vorteilen bieten.Bereits ab ihrem ersten Aufenthalt werden Kunden automatisch im Programm angemeldet und erhalten rückwirkend Gutschriften für die letzten drei Jahre. Dadurch sind bereits 1,9 Millionen Kunden in ganz Europa Mitglieder. Dieses erste Abzeichen gewährt das ganze Jahr über Zugang zu personalisierten Friends-Angeboten in Zusammenarbeit mit anderen Marken.Diese Auszeichnung hat drei Stufen, die sich nach der Anzahl der Aufenthalte richten: Mitglieder erhalten mit jedem Fortschritt Guthaben für Aktivitäten, bevorzugte Unterkünfte, Sonderangebote und kostenlosen frühen Check-in.Die aktivsten Kunden (Stufe 3) werden mit einem Gratisaufenthalt und Tageskarten belohnt, die sie an ihre Lieben verschenken können. Zum Start hatten bereits über 300 Kunden diesen Status erreicht, was mehr als 15 Aufenthalten in den letzten drei Jahren entspricht.Center Parcs ist in fünf Ländern vertreten (Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, Dänemark) und belohnt mit dieser Auszeichnung Kunden, die über Ländergrenzen hinweg andere Parks entdecken."Mit Friends gehen wir einen großen Schritt in unserer Beziehung zu unseren Gästen. Da bereits fast 50 Prozent unserer Kunden treu sind, hat die Anerkennung und Belohnung ihrer Treue für uns höchste Priorität, denn sie trägt direkt zu Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen bei. Dieses Programm dient außerdem als strategischer Hebel, um einen zweiten Aufenthalt zu fördern - ein Schlüsselfaktor für unsere Kundenbindung - und gleichzeitig die durchschnittliche Besuchsfrequenz zu verkürzen", ergänzt Lauréne Beurdeley.Ein Multichannel-Ansatz für stärkere KundenbindungCenter Parcs hat in den letzten Jahren eine umfassende Multichannel-Strategie entwickelt, die alle Kontaktpunkte nutzt: Telefon, E-Mail, Formulare, Web-Feedback, soziale Medien und Bewertungsplattformen. Die Marke setzt zudem auf innovative, datenbasierte Lösungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Integration von Echtzeitdaten, einschließlich Einblicken in die Kundenzufriedenheit, können Teams Interaktionen vor, während und nach dem Aufenthalt besser analysieren und optimieren. Diese Tools spielen eine Schlüsselrolle bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Stärkung der langfristigen Gästebindung.Das Treueprogramm ist direkt über das "Mein Center Parcs"-Konto oder die Center Parcs App zugänglich.Weitere Informationen unter: https://www.centerparcs.de/Über Center Parcs Europe:Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 30 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden, ein Park in Dänemark und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken - Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio - empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 49.000 Apartments und Ferienhäusern an 340 Standorten in Europa. 