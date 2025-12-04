Die wachsenden Satellitenkonstellationen von Starlink und Co. behindern nicht nur die Arbeit von bodengestützten Observatorien, sondern auch von Weltraumteleskopen wie Hubble. Die Tendenz ist extrem steigend. Buchstäblich schlechte Aussichten für die Zukunft der Weltraumforschung. Elon Musk schießt immer mehr Starlink-Satelliten ins All. Im Oktober 2025 erreichte sein Unternehmen SpaceX den Meilenstein von 10.000 künstlichen Trabanten. Die Satelliten ...

