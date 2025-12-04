Leer (ots) -Der Kaminofen EDDA greift das Design der 1940er Jahre auf und überführt es in die Gegenwart. Gefertigt aus massivem Gusseisen und veredelt mit glänzender Emaille entfaltet er eine zeitlose Ausstrahlung und macht das Kaminfeuer zum Mittelpunkt für Wärme, Stil und Geborgenheit.Seit mehr als 150 Jahren entstehen im LEDA Werk Feuerstätten, die weit mehr sind als reine Wärmequellen. Hier wird nicht gestanzt, sondern aus flüssigem Eisen gegossen - mit einer Sorgfalt, die jedes Detail einzigartig macht. Diese Tradition verleiht ihm Beständigkeit, Wertigkeit und den besonderen Charakter handwerklicher Gusskunst.Design, das berührtDie Design-Ikone gibt es in zwei Größen: als kompakte "small"-Variante mit 92 Zentimetern Höhe oder als 130 Zentimeter hohes Modell. Zur Wahl stehen ein Warmhaltefach für Tee und Speisen oder ein Wärmespeicher aus 50 Kilogramm Schamotte für langanhaltende Wärme. Jede Oberfläche steht für ein besonderes Stimmungsbild: Mattschwarz steht für klassische Zurückhaltung, Dunkelgrün erinnert an die Ruhe von Kiefernwäldern und verleiht dem Raum eine edle Note, während Petrolblau die Weite des Meeres einfängt und modernen Wohnwelten eine frische, maritime Lebendigkeit schenkt.Wohlig warm bis in den späten AbendBesonders effizient zeigt sich der Kaminofen EDDA in der Ausführung mit Wärmespeicher: Rund 50 Kilogramm Speichermasse aus Schamotte nehmen die Hitze des Feuers während des Abbrandes auf und geben sie, nachdem die Flammen erloschen sind, nach und nach als Strahlungswärme an den Aufstellraum ab. So wird der Ofen zum Dauerwärmespender, der die Energie optimal nutzt. Durch die zusätzliche Speichermasse lässt sich die Wärmeabgabe gezielt verlängern, wodurch die Zentralheizung insbesondere an kühlen Herbst- und Wintertagen entlastet wird.Auch im täglichen Einsatz zeigt er seine Stärke. Die spezielle Muldenfeuerung sorgt für ein sauberes Flammenspiel bei reduziertem Holzverbrauch. Ein integrierter Volumenstromregler gleicht die Zugverhältnisse im Schornstein aus und macht das Heizen komfortabel und effizient. Optional kann ein Katalysator eingesetzt werden, der die Emissionen zusätzlich reduziert und so zu einem besonders umweltgerechten Betrieb beiträgt.Pressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6172483