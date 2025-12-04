Schon seit einiger Zeit beschweren sich Nutzer darüber, dass Trade Republic bei Kundenanfragen nur schwer zu erreichen sei. Der Neobroker kündigt jetzt an, an dieser Stelle nachzubessern. Der Gegensatz könnte kaum größer sein: Während CEO Christian Hecker in bester Steve-Jobs-Manier die neuesten Produkte von Trade Republic präsentiert, häufen sich unter den Werbevideos auf Social Media kritische Kommentare. Der Tenor: Statt neue Produkte zu bewerben, ...

