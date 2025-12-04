Die EBC Financial Group gibt die behördliche Zulassung ihrer südafrikanischen Tochtergesellschaft bekannt und positioniert sich für den zukünftigen Marktzugang im wachsenden Finanzdienstleistungssektor Südafrikas.

JOHANNESBURG, Südafrika, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd hat von der Financial Sector Conduct Authority ("FSCA") die Zulassung als autorisierter Finanzdienstleister erhalten und markiert damit einen strategischen Meilenstein in den Expansionsplänen des Unternehmens in Afrika. Diese behördliche Zulassung ist ein entscheidender erster Schritt für die EBC Financial Group ("EBC") beim Aufbau einer Präsenz in Südafrikas schnell wachsendem Fintech-Ökosystem.

David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd., kommentierte: "Die Zulassung durch die FSCA ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Expansion. Dies ergänzt unsere bestehenden Lizenzen, z. B. jene der Financial Conduct Authority (FCA) für die EBC Financial Group (UK) Ltd, und andere Unternehmen unserer Gruppe, die von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und der Financial Services Commission of Mauritius (FSC) reguliert werden. Diese Akquisition ermöglicht es uns, einen der aktivsten Handelsmärkte des Kontinents zu bedienen und gleichzeitig die regulatorischen Standards und die Transparenz zu wahren, die unsere Geschäftstätigkeiten weltweit auszeichnen."

Strategischer Eintritt in den südafrikanischen Finanzmarkt

Südafrika bietet ein hochattraktives Wachstumspotenzial: mit einer Bevölkerung von 63 Millionen Menschen und einer Internetdurchdringung von 76 % entsteht ein bedeutender digital vernetzter Markt. Der Fintech-Sektor des Landes wird sich voraussichtlich von 7,08?Mrd. USD im Jahr 2023 auf 14,86?Mrd. USD bis 2033 mehr als verdoppeln - ein Spiegelbild der rasanten digitalen Transformation von Finanzdienstleistungen in der Region. Innerhalb dieses expandierenden Ökosystems beobachtet die EBC, dass die südafrikanische Trading-Gemeinschaft eine starke Beteiligung an Rohstoffen, Indizes und aufkommenden digitalen Vermögenswerten aufweist, was die Nachfrage nach einem verlässlichem, reguliertem Marktzugang verstärkt.

"Südafrikas Trader sind anspruchsvoll und global orientiert, drei Viertel der Bevölkerung sind online vernetzt", so Barrett weiter. "Diese digitale Reife in Verbindung mit dem Wunsch der Region nach diversifizierten Trading-Möglichkeiten, passt hervorragend zu unserem Angebot. Während wir den Integrationsprozess abschließen, freuen wir uns darauf, südafrikanischen Tradern, die zuverlässige und transparente Trading-Lösungen suchen, unsere Ausführungskompetenzen und unseren umfassenden Zugang zum Multi-Asset-Markt zur Verfügung zu stellen."

Bildung und Empowerment: Kern der EBC-Philosophie

Über den Marktzugang hinaus setzt sich die EBC weiterhin für die Ausbildung von Tradern ein und betrachtet dies als Grundpfeiler einer verantwortungsvollen Marktteilnahme. Im vergangenen Quartal hat die EBC mehr als 1.000 mehrsprachige Webinare veranstaltet. Zu den Bildungsinitiativen des Unternehmens gehören außerdem die Podcastreihe "Pulse 360º" auf Spotify, Markteinblicke sowie Schulungsangebote für Trader über die EBC Trading Academy. Die EBC arbeitet auch mit der Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford zusammen, um die Reihe "What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) zu organisieren. Das jüngste Webinar "Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity" (Denken wie ein Ökonom: Finanzkompetenz und wirtschaftliches Verständnis in einem Zeitalter der Komplexität) fand am 11. November 2025 statt. Die digitalen Bildungsinitiativen der EBC sind insbesondere dafür geeignet, Tradern die notwendigen Fakten, solide Risikomanagementpraktiken und Finanzkenntnisse zu vermitteln.

"Bildung und fundierte Entscheidungen sind von grundlegender Bedeutung für den langfristigen Trading-Erfolg", so Barrett. "Mit unseren Bildungsprogrammen möchten wir Tradern aller Erfahrungsstufen das Wissen vermitteln, das sie benötigen, um sich auf den Märkten sicher zurechtzufinden, Risiken umsichtig zu managen und sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen."

Geleitet von einer klaren Mission

Über den regulatorischen Meilenstein hinaus verschafft diese Akquisition den Tradern in Südafrika Zugang zum renommierten Ökosystem der EBC, das technologische Exzellenz und Bildungsvielfalt vereint. Die Infrastruktur der EBC bietet Ausführungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 ms, intelligentes Liquiditätsrouting und erweiterte mehrsprachige Unterstützung. Proprietäre Tools wie die "Trading Black Box" und der "Private Room" stärken die Kontrolle des Traders über die Preisgestaltung und Ausführung und unterstützen das Engagement der Plattform für Transparenz und Leistungsfähigkeit. Dieser umfassende Ansatz hat externe Anerkennung gefunden - durch eine dreijährige Auszeichnung von World Finance, darunter "Most Trusted Broker" und "Best Trading Platform" im Jahr 2025, sowie durch den Titel "Best CFD Provider" bei den Online Money Awards 2025.

"Die Akquisition unterstreicht unser Engagement, sowohl technologische Exzellenz als auch Bildungsunterstützung zu bieten", ergänzt Barrett. "Mit der Etablierung unserer Präsenz in Südafrika bringen wir nicht nur eine preisgekrönte Infrastruktur mit, sondern auch einen umfassenden Trading-Ansatz, bei dem Transparenz, Ausführungsqualität und kontinuierliche Innovation im Vordergrund stehen, um Tradern zu helfen, die Märkte zu beherrschen. Unser Ziel ist es, südafrikanische Trader mit denselben Standards zu bedienen, die uns weltweit Anerkennung eingebracht haben."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ebc.com/.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen ("EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht der EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.



Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit ihrer starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird die EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.



Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.



Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.



Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften - insbesondere durch die Initiative "United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

Medienkontakt:

Susindhraseghar Chandrasekar

Global Public Relations Executive

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com