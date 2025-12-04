New York (www.anleihencheck.de) - Die Debatte über die Bewertung von Staatsanleihen wird seit Jahren von zwei Themen dominiert: übermäßigen Staatsausgaben und der Tragfähigkeit der Schulden, so Ashok Bhatia, Chief Investment Officer and Global Head of Fixed Income bei Neuberger Berman.Die langfristigen Renditen würden diese Risiken bereits widerspiegeln. Das Schlimmste könnte überstanden sein. Bhatia erkläre, welche Faktoren Anleiheanleger beachten sollten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de