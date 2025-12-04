Die Wiener Linien fahren mehrgleisig: Neben Batterie-betriebenen Bussen haben sie Elektrobusse mit Wasserstoff-Range-Extender und jetzt auch zehn reine Brennstoffzellen-Fahrzeuge integriert. Wir fassen zusammen, warum der österreichische Betreiber im Wasserstoff eine sinnvolle Ergänzung sieht. Diese Wochen haben die Wiener Linien die erste Buslinie komplett auf Wasserstoff-Betrieb umgestellt. Seit dem 1. Dezember sind zehn neue H2-Solobusse des portugiesischen ...

