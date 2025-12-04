Die EU-Kommission hat den Aktionsplan RESourceEU verabschiedet, um ihre Bemühungen zur Sicherung der Versorgung der EU mit kritischen Rohstoffen wie Seltenen Erden, Kobalt und Lithium zu beschleunigen und zu verstärken - aufbauend auf dem Critical Raw Materials Act. Mit jenem Critical Raw Materials Act als Grundlage soll die Initiative Finanzmittel und konkrete Instrumente bieten, "um die Industrie vor geopolitischen und Preisschocks zu schützen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net