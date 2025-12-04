Die EU-Kommission hat den Aktionsplan RESourceEU verabschiedet, um ihre Bemühungen zur Sicherung der Versorgung der EU mit kritischen Rohstoffen wie Seltenen Erden, Kobalt und Lithium zu beschleunigen und zu verstärken - aufbauend auf dem Critical Raw Materials Act. Mit jenem Critical Raw Materials Act als Grundlage soll die Initiative Finanzmittel und konkrete Instrumente bieten, "um die Industrie vor geopolitischen und Preisschocks zu schützen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.