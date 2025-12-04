Tonies SE Ein Spielzeug auf der Überholspur: Beeindruckende Entwicklung, Screenshot, Homepage tonies, 3/12/2025 Die Tonies SE, bekannt durch ihre innovative Toniebox und als Vorreiter digitaler Hörspielerlebnisse für Kinder, hat sich bisher auch in 2025 als echter Überflieger an den Kapitalmärkten positioniert. Mit 26,1% Kursplus seit Jahresanfang ist die Aktie deutlich besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Und es sollte noch einige Zeit weitergehen. Gestern weckte eine Meldung Phantasie für "mehr", viel mehr? Es geht um das Pokemon-Universum und die Chancen die daraus für toines und Pokemon erwachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...