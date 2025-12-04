EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung



04.12.2025 / 12:00 GMT/BST

Zur sofortigen Veröffentlichung 04. Dezember 2025 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 11. Dezember 2025 gilt. Stichtag ist der 12. Dezember 2025 und das Zahlungsdatum ist der 08. Januar 2026:





Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.333900 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.283100 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.292000 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.376200 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.271100 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.157400 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.132000 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.210400 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.133700

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson LLP Tel.: +353 1 232 2000

