Constellation Cold Logistics tritt mit der strategischen Übernahme der Spedition Wohlert und Wohlert Kühl Logistik in den deutschen Markt ein



04.12.2025 / 13:05 CET/CEST

LONDON, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Constellation Cold Logistics ("Constellation"), einer der führenden europäischen Anbieter von Kühllagerung und temperaturgeführten Logistiklösungen, gab heute die mit dem Verkäufer getroffene Vereinbarung zur Übernahme der Spedition Wohlert und Wohlert Kühl Logistik in Deutschland bekannt. Dies markiert den Markteintritt von Constellation in Deutschland und ist ein bedeutender Meilenstein der europäischen Wachstumsstrategie. Diese Partnerschaft stärkt Constellations führende Position in Europa und erweitert das Netzwerk um 40.000 temperierte Palettenstellplätze, innovative Dienstleistungen sowie ein bundesweites Verteilnetz mit 150 Fahrzeugen für Teil- (LTL) und Komplettladungen (FTL). Die Spedition Wohlert betreibt zwei Kühlhäuser in Schleswig-Holstein sowie drei Satellitenstandorte in Teterow, Rastede und Kassel, an denen Cross-Docking-Dienstleistungen angeboten werden. Das Unternehmen bietet zusätzliche Dienstleistungen zur Optimierung von Logistikprozessen, um so seinen Kunden messbare Vorteile zu verschaffen. Dies beinhaltet unter anderem umfassende Import- und Exportlösungen, Schockfrosten, Kommissionierung und Kistenwäsche. Der 1950 von Willi Wohlert als Viehhandels- und Speditionsunternehmen gegründete Betrieb entwickelte sich unter der Führung von Hans-Joachim Wohlert zusätzlich zu einem Anbieter temperaturgeführter Lagerhaltung weiter. Mit dem Einstieg der dritten Generation um Julia und Jörn-Peer in das Familienunternehmen transformierten sie dieses gemeinsam mit Hans-Joachim zu einem Full-Service-Partner für die Lebensmittelindustrie. In den Folgejahren verzeichnete die Spedition Wohlert starkes Wachstum und Diversifizierung im Hinblick auf geografische Präsenz und Serviceangebot. In den vergangenen 15 Jahren hat die Familie Wohlert diese Entwicklung konsequent vorangetrieben, die Kapazität im Tiefkühllagerbereich ausgebaut, zusätzliche Dienstleistungen entwickelt und die stolze Tradition von Kundennähe und operativer Exzellenz fortgesetzt. Carlos Rodriguez, CEO von Constellation, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem so herausragenden Unternehmen und heißen das Wohlert-Team herzlich in der Constellation-Familie willkommen. Ihre Reaktionsfähigkeit, kundenorientierte Unternehmenskultur sowie die qualitativ hochwertige Tiefkühl- und Distributionsinfrastruktur stellen für Constellation einen bedeutenden Meilenstein dar, um in den wichtigen deutschen Markt einzutreten und unser europäisches Netzwerk weiter zu stärken. Wir arbeiten bereits gemeinsam an Entwicklungsplänen zur Erweiterung der Kapazitäten in Bollingstedt, um bestehende sowie neue Kunden zu unterstützen." Hans-Joachim Wohlert, Julia Will und Jörn-Peer Wohlert fügten hinzu: "Wir sind sehr stolz auf unsere Entwicklung und das großartige Unternehmen, das unser Team und unsere Familie im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Wir teilen Constellation's Werte und Vision und freuen uns auf die Partnerschaft, um gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern das Geschäft in Deutschland weiter auszubauen. Wir haben vielversprechende neue Pläne für diese neue Expansionsphase des Unternehmens und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Constellation-Team, auf den Start dieses neue Kapitels und auf unseren gemeinsamen Erfolg." Als Europas führender unabhängiger Anbieter von Kühllagerung und -logistik ist Constellation mit mehr als einer Million Palettenstellplätzen in neun europäischen Ländern aktiv. Das Unternehmen setzt auf lokale Marktexpertise und kombiniert diese mit den Vorteilen und Fähigkeiten eines paneuropäischen Netzwerks. Diese Partnerschaft stärkt Constellation's Strategie, eine einheitliche, erstklassige Kühllogistikplattform in ganz Europa zu entwickeln und ein solides Fundament auf dem deutschen Markt aufzubauen, während gleichzeitig Agilität, Kundennähe und Unternehmergeist der lokal geführten Unternehmen erhalten bleiben. Gemeinsam werden die Unternehmen ihre Kapazitäten weiter ausbauen, Serviceleistungen verbessern und einen langfristigen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Partner entlang der gesamten Lieferkette schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.constellationcold.com View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/constellation-cold-logistics-tritt-mit-der-strategischen-ubernahme-der-spedition-wohlert-und-wohlert-kuhl-logistik-in-den-deutschen-markt-ein-302632108.html



