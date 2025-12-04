EQS-News: Mt Pelerin / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mt Pelerin startet persönliche Krypto-IBANs - Selbstverwahrung wird alltagstauglich



04.12.2025 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nahtlose Verbindung von Blockchain & Bankwelt - erstmals persönliche IBANs für Wallet-Nutzer GENF, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das Schweizer Fintech Mt Pelerin revolutioniert die Schnittstelle zwischen Krypto und klassischem Finanzsystem. Ab sofort können Nutzer persönliche Euro- und Schweizer-Franken-IBANs mit ihrer selbstverwahrten Wallet verknüpfen und so nahtlos Gelder über Blockchain- und Banknetzwerke hinweg senden und empfangen. Krypto wie ein normales Konto nutzen - mit voller Kontrolle Die Selbstverwahrung - das Halten digitaler Vermögenswerte ohne Drittparteien - steht im Zentrum der Krypto-Philosophie. Bisher bedeutete dies jedoch auch - kein direkter Zugang zum traditionellen Bankensystem. Mt Pelerin ändert das. Mit der neuen Krypto-IBAN können Nutzer: Banküberweisungen empfangen , welche automatisch in Kryptowährungen umgewandelt und ihrer Wallet gutgeschrieben werden.

, welche automatisch in Kryptowährungen und ihrer Wallet werden. Zahlungen tätigen, indem Kryptowährungen im Hintergrund in Fiat umgewandelt und als klassische Banküberweisung ausgeführt werden. Für Empfänger und Absender wirken diese Transaktionen wie gewöhnliche Überweisungen, während im Hintergrund eine sichere, blockchainbasierte Abwicklung der Vermögensübertragung stattfindet. Mt Pelerin zur Vision hinter der Krypto-IBAN "Diese Funktion ist ein Meilenstein", sagt Arnaud Salomon, CEO von Mt Pelerin. "Wir wollen Selbstverwahrung so zugänglich und praktisch gestalten, dass sie eine echte Alternative zum klassischen Bankkonto wird - alltagstauglich, sicher und weltweit nutzbar. Mit der persönlichen Krypto-IBAN wird diese Vision Realität." Key Features der neuen Krypto-IBAN Persönliche IBANs in EUR und CHF , ausgestellt in der Schweiz (SEPA)

, ausgestellt in der Schweiz (SEPA) Kostenfreie IBAN-Ausstellung

Für Privatpersonen und Unternehmen weltweit verfügbar (ausgenommen Länder mit regulatorischen Einschränkungen)

weltweit verfügbar (ausgenommen Länder mit regulatorischen Einschränkungen) Keine Kontoeröffnung , keine Deklarationspflicht

, keine Deklarationspflicht Nahtlose Krypto-Fiat-Conversion (inkl. kostenfreier Umwandlung des ZCHF-Stablecoin)

(inkl. kostenfreier Umwandlung des ZCHF-Stablecoin) 30+ Kryptowährungen auf 15 Blockchains

Kompatibel mit jeder selbstverwahrten Wallet

Voller Zugang über: app.mtpelerin.com und die Mt Pelerin Wallet-App Kontakt Yann Gerardi

Marketingleiter

yann.gerardi@mtpelerin.com

www.mtpelerin.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836346/Mt_Pelerin_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mt-pelerin-startet-personliche-krypto-ibans--selbstverwahrung-wird-alltagstauglich-302633002.html



04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News