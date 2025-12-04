EQS-News: Mt Pelerin
Nahtlose Verbindung von Blockchain & Bankwelt - erstmals persönliche IBANs für Wallet-Nutzer
GENF, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das Schweizer Fintech Mt Pelerin revolutioniert die Schnittstelle zwischen Krypto und klassischem Finanzsystem. Ab sofort können Nutzer persönliche Euro- und Schweizer-Franken-IBANs mit ihrer selbstverwahrten Wallet verknüpfen und so nahtlos Gelder über Blockchain- und Banknetzwerke hinweg senden und empfangen.
Krypto wie ein normales Konto nutzen - mit voller Kontrolle
Die Selbstverwahrung - das Halten digitaler Vermögenswerte ohne Drittparteien - steht im Zentrum der Krypto-Philosophie. Bisher bedeutete dies jedoch auch - kein direkter Zugang zum traditionellen Bankensystem.
Mt Pelerin ändert das. Mit der neuen Krypto-IBAN können Nutzer:
Für Empfänger und Absender wirken diese Transaktionen wie gewöhnliche Überweisungen, während im Hintergrund eine sichere, blockchainbasierte Abwicklung der Vermögensübertragung stattfindet.
Mt Pelerin zur Vision hinter der Krypto-IBAN
"Diese Funktion ist ein Meilenstein", sagt Arnaud Salomon, CEO von Mt Pelerin.
"Wir wollen Selbstverwahrung so zugänglich und praktisch gestalten, dass sie eine echte Alternative zum klassischen Bankkonto wird - alltagstauglich, sicher und weltweit nutzbar. Mit der persönlichen Krypto-IBAN wird diese Vision Realität."
Key Features der neuen Krypto-IBAN
