HOHHOT, China, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. November 2025 fand in Hohhot die Jahreskonferenz "True Story of Inner Mongolia" ("Die wahre Geschichte der Inneren Mongolei") 2025 statt, auf der Experten, Wissenschaftler, Medienvertreter und Vertreter verschiedener Branchen zusammenkamen, um neue, spannende Wege zu finden, um die wahre Geschichte der Inneren Mongolei mit der Welt zu teilen.

Die Innere Mongolei ist wegen ihrer herrlichen Landschaften und reichhaltigen natürlichen Ressourcen bekannt. Die Region besitzt ausgeprägte industrielle Kapazitäten und setzt ihre dynamische Öffnungspolitik fort, unterstützt durch eine ausgeprägte kulturelle Tradition. Diese einzigartige Mischung festigt den Ruf der Region und sorgt für wachsende Anerkennung im In- und Ausland. Durch multidimensionale Öffentlichkeitsarbeit entwickelt sich das Bild der Region in der internationalen Öffentlichkeit weg von den klassischen Vorstellungen von "Grasland und Weidevieh" hin zu einem lebendigeren, facettenreicheren Porträt einer Region, die sich der Zukunft zuwendet.

Auf der Konferenz untersuchten Meinungsführer die Kommunikationsstrategien und das Wachstumspotenzial der Inneren Mongolei aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Veröffentlichung des Buches "What Makes Inner Mongolia Unique" (Was die Innere Mongolei einzigartig macht) sowie eine Reihe regionaler "Kommunikationskarten" boten neue Instrumente zur Stärkung der Marke der Region. Zwölf Städte und wichtige Unternehmen hielten Präsentationen, in denen sie die Entwicklungsdynamik und das Kommunikationspotenzial der Inneren Mongolei vorstellten.

Angesichts der immer wichtigeren Rolle der neuen Medien für die globale Öffentlichkeitsarbeit stand die Aktivität "Die Innere Mongolei aus der Sicht von Influencern" im Mittelpunkt der Konferenz. Sechs Content-Ersteller mit insgesamt über 20 Millionen Followern besuchten mehrere Städte in der Region und hielten deren Entwicklungsdynamik und Charme mit den Augen der neuen Medien fest. Der Haupt-Hashtag der Aktion, True Story of Inner Mongolia, wurde online über 100 Millionen Mal aufgerufen.

Von "Kornkammer und Fleischdepot" zu "Hauptstadt der Milchwirtschaft und Kaschmirproduktion", von weiten Graslandschaften zu Wintersportdestinationen, von Kohlechemie zu sauberer Energie und von Green Computing zu technologischer Innovation... Wie kann die Innere Mongolei ihre facettenreiche Identität der Welt am besten präsentieren?

"Wir brauchen integrierte Kommunikation, hochwertige Inhalte und emotionale Resonanz, damit die Erfolgsgeschichte der Inneren Mongolei weit verbreitet wird", betonte ein Redner. Ein weiterer Redner fügte hinzu: "Durch den Aufbau auf unverwechselbaren lokalen IPs, publikumsorientiertem Denken, technologiegestützter Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Beteiligung können wir Entwicklungserfolge in nachvollziehbare Geschichten verwandeln und so den Fortschritt der Inneren Mongolei sichtbar, greifbar und bedeutungsvoll machen." Die Konferenz fungierte als kollektiver Think Tank und trug dazu bei, die Entwicklung der Inneren Mongolei in ein überzeugendes erzählerisches Konzept zu übersetzen, das ihren kulturellen Reichtum, ihre ökologische Schönheit und ihre innovative Entwicklung umfassend hervorhebt. Durch diese Bemühungen lernen immer mehr Menschen die Innere Mongolei kennen, schätzen und wirklich verstehen, da sie die unbegrenzten Möglichkeiten der nördlichen Grenze Chinas auf immer vielfältigere und dynamischere Weise offenbart.

Quelle: The Organizing Committee of the 2025 True Story of Inner Mongolia Annual Conference

Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558