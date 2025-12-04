Der GDV hat ein Konzept vorgelegt, wie Gebäude in Deutschland flächendeckend gegen Naturgefahren versichert werden können. Mit "Elementar Re" könnten auch Wohngebäude in Hochrisikogebieten bezahlbaren Elementarschutz erhalten. Eine Versicherungspflicht lehnt der GDV weiterhin ab. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat ein Konzept vorgelegt, wie Elementarschutz in Deutschland "überall verfügbar, auf Dauer versicherbar und für die Menschen bezahlbar bleiben kann". Den vollständigen Artikel lesen ...
