Europa mit dichtem Datenpaket zu Industrie und BIP, USA mit Einkommen, Ausgaben und Sentiment. Swiss Re und Microsoft im Fokus.Europa startet mit einem umfangreichen Datenpaket aus Produktion, BIP und Konsum in den Tag, während in den USA Zahlen zu Einkommen, Ausgaben, Industrieaufträgen und dem Michigan-Sentiment anstehen. Zudem öffnen Swiss Re ihren Investor Day und Microsoft die Türen zur Hauptversammlung. Am Abend runden die Daten zu den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.