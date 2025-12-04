4. Dezember 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt hat und heute den Handel am OTCQX Best Market aufnehmen wird, nachdem es zuvor am OTCQB Venture Market notiert war. Die Aktien von Kodiak werden weiterhin unter dem Symbol KDKCF gehandelt.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Der Aufstieg in den OTCQX Best Market spiegelt die Stärke unseres Unternehmens, die Qualität unserer Governance und unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre wider, während wir unsere Kupfer-Gold-Projekte weiter vorantreiben. Der Handel an der OTCQX erhöht unsere Sichtbarkeit bei US-Investoren und sorgt für eine verbesserte Zugänglichkeit und Transparenz . Wir begrüßen es, diese höhere Stufe erreicht zu haben, und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich daraus für Kodiak ergeben werden."

Die OTCQX ist für etablierte, investorenorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen konzipiert. Um sich für die OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, bewährte Verfahren der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bereits bebohrt wurden und bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts auf, der das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bis heute wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine erste Ressourcenschätzung für MPD vorlegen. Die erste Ressourcenschätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen, die im Juni 2025 bekannt gegeben wurde, hat bereits die Größe und das Potenzial des Projekts deutlich gemacht. Die Bohrergebnisse für die verbleibenden drei Zonen aus dem Explorationsprogramm 2025 von Kodiak werden in die vollständige erste Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und mehreren ungetesteten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. betreibt regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Unsere datengestützten Offenlegungsstandards bilden die Grundlage unserer öffentlichen Märkte: OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market, OTCID Basic Market und Pink Limited Market. Unsere OTC Link Alternative Trading Systems (ATS) bieten eine wichtige Marktinfrastruktur, auf die Broker-Dealer zur Erleichterung des Handels vertrauen. Unser innovatives Modell bietet Unternehmen einen effizienteren Zugang zu den US-Finanzmärkten.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB und MOON ATS sind jeweils von der SEC regulierte ATS, die von OTC Link LLC, einem bei der FINRA und der SEC registrierten Broker-Dealer und Mitglied der SIPC, betrieben werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie "voraussichtlich", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "Ziel", "können", "werden", "prognostizieren", "sollten", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

