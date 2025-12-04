Mit Mistral 3 hat Europas KI-Champion eine neue Modellfamilie vorgestellt. Die kann zwar mit den Riesenmodellen aus den USA nicht mithalten, wohl aber mit der KI-Konkurrenz aus China. Mistral bleibt damit ein wichtiger Baustein für Europas digitale Souveränität. Wenn es nur nach Leistungsfähigkeit geht, dann kommt derzeit niemand an den US-amerikanischen KI-Modellen von Anthropic, OpenAI und Google vorbei. Wenn wir aber einen Blick auf kleinere Modelle ...

