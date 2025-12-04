Der Ladeanbieter Energie 360° baut im Landquart Fashion Outlet im Kanton Graubünden den größten Schnellladepark der Schweiz. Ab dem 1. März 2026 sollen E-Auto-Fahrer dort an 30 neuen Ladepunkten laden, davon 26 schnelle DC-Ladepunkte und vier günstigere AC-Ladepunkte. Der neue Ladepark dürfte sich dabei nicht nur an Fashionistas wenden, die während des Shoppings ihren E-Auto-Akku füllen wollen, sondern auch an Menschen auf der Durchreise. Denn das ...

