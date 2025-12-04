© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Das neue Fusaka-Upgrade treibt den Ethereum-Kurs an und löst einen Skalierungsschub aus, der das Netzwerk auf ein deutlich höheres Leistungsniveau hebt.Ethereum notiert am Donnerstagmittag bei 3.205 US-Dollar und damit 5 Prozent höher auf 24-Stunden-Sicht. Die zweitgrößte Kryptowährung reagiert damit deutlich auf das am Mittwoch aktivierte "Fusaka"-Upgrade - ein technologischer Meilenstein, den Branchenstimmen als Beginn einer neuen Skalierungsphase für das Ethereum-Ökosystem bezeichnen. Fusaka bringt Ethereum auf den nächsten Skalierungslevel Das Fusaka-Upgrade, markiert die zweite große Netzwerkaktualisierung des Jahres und das 17. Major-Update in der Geschichte Ethereums. Es soll den Weg …