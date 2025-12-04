Smartstream, der bewährte Anbieter von Datenlösungen für weltweit führende Finanzinstitute und Unternehmen, gibt heute die Vorschau auf Smart Agents for Investigations bekannt. Dabei handelt es sich um eine bahnbrechende Neuerung für Finanzoperationen, die eine erweiterte und autonome Ausnahmebehandlung für Abstimmungen und Backoffice-Prozesse ermöglicht.

Der neue Ermittlungsagent kombiniert domänenspezifisch trainierte KI-Agenten, Workflow-Anpassung und integrierte Kontrollen, um Ausnahmen zu triagieren, zu prüfen, zu beheben und daraus zu lernen. Dadurch wird der manuelle Aufwand reduziert, die Zeit bis zur Lösung verkürzt und die Überprüfbarkeit verbessert. Der Agent wird eine weitere Intelligenzebene zu den aktuellen Abstimmungs- und Ausnahmelösungen von Smartstream hinzufügen. Er versteht den Kontext von Abweichungen, befolgt Kunden-Playbooks und holt fehlende Informationen ein. Er dokumentiert jeden Schritt für Audits und Compliance, sodass Analysten ihren Fokus auf Risiken richten können. Darüber hinaus unterstützt er die Untersuchungen der Analysten mit Kontextinformationen und verändert die Benutzererfahrung bei der Überprüfung und Genehmigung von stilistischen Interaktionen grundlegend.

Finanzinstitute müssen bei Abstimmungen, Cash Management und Backoffice-Prozessen mit zahlreichen Ausnahmen arbeiten. Diese Ausnahmen sind komplex, kontextabhängig und zeitkritisch und oft erfordern sie manuelle Ermittlungen über mehrere interne Systeme hinweg sowie menschliche Interaktionen mit der Gegenpartei. Probleme bereiten unter anderem hohe Betriebskosten und Personalabhängigkeit, Verstöße gegen SLAs und Abwicklungsrisiken, Wissenssilos und uneinheitliche Lösungsqualität sowie begrenzte Skalierbarkeit bei Volumenspitzen.

Thomas Steinborn, Chief Product Officer bei Smartstream, kommentierte: "Wir sind sehr stolz, Smart Agents vorstellen zu können. Smart Agents wurde mit einem festen Ziel vor Augen entwickelt und vereint fundiertes Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen mit jahrelangen Investitionen in KI-Technologien. Unsere Kunden haben uns gefragt, welche Möglichkeiten es gibt, manuelle Eingriffe zu reduzieren und die operative Ausfallsicherheit zu verbessern. Smart Agents setzen genau hier an: sie bilden eine intelligente, autonome Ebene, die die Lösungsfindung beschleunigt, die Kontrollen stärkt und kontinuierlich lernt, um die Prozesse zu optimieren. Sie sind ein Wendepunkt für Ausnahme-intensive Arbeitsabläufe."

Verzögerungen oder Fehler bei der Handhabung von Ausnahmen können zu Verstößen gegen Compliance-Vorschriften und Sanktionen führen, eine langsame Problemlösung wirkt sich auf SLAs und das Vertrauen der Kunden aus, ungelöste Liquiditätsunterbrechungen haben Auswirkungen auf Finanzierungsentscheidungen und das Betriebskapital und die manuelle Handhabung von Ausnahmen beansprucht bis zu 70 des operativen Arbeitsaufwands. Angesichts dieser Herausforderungen sind Automatisierung und Intelligenz für die operative Resilienz unerlässlich und genau hier setzen Smart Agents an und unterstützen Finanzinstitute und andere Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

