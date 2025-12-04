Nach einem heftigen Absturz von seinem Jahrestief setzt die Kryptowährung zu einem neuen Erholungsversuch an. Welche Kursschwellen jetzt interessant werden - und auf welches Doomsday-Szenario die Pessimisten warten. Der Bitcoin hat sich nach einem spektakulären Absturz von seinem Allzeithoch bei gut 126.000 US-Dollar am 6. Oktober zuletzt ein wenig gefangen. Ende November war die Kryptowährung in Richtung 80.600 Dollar gefallen, ein Minus von 36 ...

