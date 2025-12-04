EQS-News: National Comprehensive Cancer Network / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Anerkannter Onkologe vom Roswell Park Comprehensive Cancer Center leitet eine gemeinnützige Organisation, die für die Erstellung von Richtlinien verantwortlich ist, die den Goldstandard für die Krebsbehandlung weltweit definieren und vorantreiben. PLYMOUTH MEETING, Pa., 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN)-ein Zusammenschluss führender Krebszentren, der kostenlose evidenzbasierte, von Expertenkonsens getragene Richtlinien für die Krebsprävention und -behandlung veröffentlicht- gab heute die Einstellung von Renuka Iyer, MD, als neuen Chief Medical Officer (CMO) der Organisation bekannt. Dr. Iyer kann auf eine lange Geschichte der Führung und Innovation in der Onkologie zurückblicken. Derzeit ist sie Professorin für Onkologie am Roswell Park Comprehensive Cancer Center - einer der NCCN-Mitgliedsinstitutionen - sowie Abteilungsleiterin für gastrointestinale Onkologie und stellvertretende Vorsitzende für Fakultätsangelegenheiten in der medizinischen Abteilung von Roswell Park und medizinische Direktorin für medizinische Onkologie im Roswell Park Care Network. Außerdem ist sie Professorin für Medizin an der Jacobs School of Medicine der University of Buffalo. Dr. Iyer wurde in Roswell Park in medizinischer Onkologie ausgebildet und besuchte das Grant Medical College an der Universität von Mumbai, gefolgt von einer Facharztausbildung an der Cornell University School of Medicine. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Onkologie, Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften, Empfängerin mehrerer Auszeichnungen von Organisationen wie der North American Neuroendocrine Tumor Society, der Cholangiocarcinoma Foundation und der American Cancer Society und hat Hunderte von Fachartikeln, Abstracts und Buchkapiteln veröffentlicht. Ihre Forschung konzentriert sich auf neue Therapien für seltene Krebsarten, Immuntherapie, Biomarker und Lebensqualität. "Renuka ist die perfekte Person, um eine so wichtige Aufgabe zu übernehmen, die sich auf die Behandlung und die Ergebnisse für Menschen mit Krebs auf der ganzen Welt auswirkt", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. "Im Laufe der Jahre hat sie sich in bemerkenswerter Weise für die Förderung der Forschung und die Verbesserung der Versorgung eingesetzt, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Sie hat ihre Karriere der Förderung von Innovationen und deren Umsetzung in die Praxis gewidmet. Renuka leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Mission des NCCN; wir freuen uns darauf, zu sehen, was sie in Zukunft tun wird, um den Zugang zu einer hochwertigen, hochwertigen und patientenzentrierten Krebsversorgung zu verbessern." Dr. Iyer ist seit 2023 Mitglied des NCCN-Leitlinien-Lenkungsausschusses. Als Mitglied des Lenkungsausschusses trägt sie zur strategischen Überwachung des NCCN-Programms für klinische Praxisleitlinien in der Onkologie ( NCCN Guidelines ) bei, einschließlich der Zuweisung von Fachexperten zu den Gremien und der Beratung des NCCN hinsichtlich der künftigen Ausrichtung. Zuvor war sie Mitglied der NCCN-Leitlinien Panels für okkulten Primärkrebs und hepatobiliären Krebs sowie Mitglied in den Leitlinien-Panels anderer Fachorganisationen. In ihrer neuen Funktion als CMO des NCCN wird Dr. Iyer eine noch größere Rolle beim NCCN-Richtlinienprogramm spielen, das 90 Richtlinien für die Behandlung fast aller Krebsarten sowie für Prävention, Screening und unterstützende Pflege umfasst. Jede der NCCN-Leitlinien wird mindestens einmal pro Jahr aktualisiert, oft sogar weitaus häufiger als das. Sie sind in verschiedenen Formaten verfügbar, unter anderem über den neuen, interaktiven NCCN Guidelines Navigator . Zu Dr. Iyers Aufgaben gehören die klinische Leitung des NCCN-Leitlinienprogramms und die Aufsicht über zusätzliche Point-of-Care-Ressourcen auf der Grundlage der NCCN-Leitlinien, einschließlich der Library of NCCN Compendia . Sie wird auch die Abteilung für Fortbildung ( CE ) des NCCN, JNCCN-Journal of the National Comprehensive Cancer Network , leiten und sich an Global und Policy beteiligen. "Ich fühle mich geehrt, für diese angesehene Position ausgewählt worden zu sein, und freue mich, in einer Zeit beim NCCN zu sein, in der es so viele Aktualisierungen und Möglichkeiten gibt, die Art und Weise, wie wir Informationen zur Unterstützung unserer Patienten bereitstellen, zu erneuern", sagte Dr. Iyer. "Nach 21 Jahren in der akademischen Onkologie begrüße ich die Gelegenheit, eine qualitativ hochwertige Krebsbehandlung voranzutreiben und dazu beizutragen, Brücken zu bauen, um die Mission des NCCN zu fördern." Dr. Iyers erster Tag als CMO wird der 26. Februar 2026 sein. Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) feiert sein 30-jähriges Bestehen als gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten sowie Pflegekräfte zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation . NCCN fördert zudem die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen. Medienkontakt:

